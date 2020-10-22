الجزائر 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأوقفت وحدات من الجيش والأمن وحرس الحدود البحري الجزائري، 715 شخصًا بين مهربين ومهاجرين في عمليات منفصلة في العديد من المحافظات الجزائرية.وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أنها أوقفت خلال هذا الأسبوع 112 مهربًا في عمليات مختلفة بعدد من المحافظات.وأضاف البيان أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقف 603 مهاجرين غير شرعيين، في عمليات منفصلة بالعديد من المحافظات، كانوا يستعدون لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، بينهم 560 مهاجرًا كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع.// انتهى //00:05ت م0259