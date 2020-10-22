نواكشوط 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسالتقى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، كاتب الدولة البرلماني لدى وزير الدفاع الألماني، توماس سيلبور هورن، الذي يزور موريتانيا حاليًا.وأفاد المسؤول الألماني في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء إثر اللقاء، أن هناك تعاون قوي منذ أمد بعيد بين ألمانيا وموريتانيا، وأن زيارته تأتي بالتزامن بين رئاسة موريتانيا لمجموعة الخمس في الساحل ورئاسة ألمانيا للمجلس الأوروبي.وأشار إلى ايلائه الاهتمام الكبير للتنسيق بين الطرفين في التعاون على أولويات الشركاء في الساحل على الصعيد المحلي وكذلك في الإطار الإقليمي ضمن مجموعة الخمس في الساحل، مؤكدًا استعداد ألمانيا للإسهام في تنمية دول المجموعة.كما أكد العزم على توسيع التعاون ليشمل الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة الخمس في الساحل.// انتهى //01:16ت م0267