الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسواصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، بهدف تطوير اللعب في وسط الملعب بتمرين تكتيكي هجومي، أعقبه مناورة على كامل مساحة الملعب لتطبيق الهدف الفني.ويواصل المنتخب الوطني غدًا تدريباته بحصة مسائية تمام السادسة، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد فهد.يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.// انتهى //01:23ت م0268