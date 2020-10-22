انجامينا 04ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسالتقى الرئيس التشادي، المشير إدريس ديبي اتنو، ممثل البنك الدولي لدى تشاد، رشيد برتيف .وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، أنه تم خلال اللقاء مناقشة مجمل القضايا المتعلقة بالتنمية والتعاون بين تشاد والبنك الدولي.وأكد رشيد برتيف سعي البنك إلى مساعدة تشاد من أجل التقدم الأفضل في المجال المالي وتعزيز القطاع الاقتصادي الذي تحتاج إليه البلاد.// انتهى //02:02ت م0272