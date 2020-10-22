الجزائر 04ربيع الاول 1442 هـ الموافق 21 اكتوبر 2020 م واساعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن استمرار ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد , وقال الناطق باسم لجنة متابعة ورصد وباء كوفيد-19، الدكتور جمال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن اللجنة سجلت 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة ارتفع اليوم إلى 55.081 إصابة، بالإضافة إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة في الجزائر إلى 1880 وفاة.من جهة اخرى، أشار فورار إلى تماثل 136 مريض للشفاء، ليرتفع اجمالي المتعافين الى 38482 حالة، فبما يرقد 37 مريضا حاليا في العناية المركزة.// انتهى //02:06ت م0274