انجامينا 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسالتقى الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي اتنو،بالعاصمة انجامينا، كل من المدير العام للمصرف العربي الأفريقي للتنمية، سيدي ولد طه، والمدير العام لصندوق الضمان والتعاون الاقتصادي الأفريقي، نغويتو يامباي تيرينا.وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، أن الجانبان بحث الشراكة بين المؤسستين الماليتين الدوليتين المتخصصتين تمويل المشروعات في مجال التنمية المحلية .// انتهى //02:07ت م0275