نواكشوط 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الدفاع الوطني الموريتاني، حنن ولد سيدي اليوم ، كاتب الدولة البرلماني لدى وزير الدفاع الألماني توماس سيلبور هورن، الذي يزور موريتانيا حاليًا.ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء أن اللقاء تناول علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، خصوصا في مجالات تدخل القطاع.كما تطرق الجانبان لدور الكبير الذي تقوم به مجموعة الساحل الخمس في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة .// انتهى //02:07ت م0276