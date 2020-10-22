تونس 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة بالخارج التونسي ، عثمان الجرندي، امس الاربعاء مساعد وزير الخارجية الليبي للشؤون الفنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، محمود خليفة التليسي الذي يزور تونس حاليًا.وتأتي زيارة المسؤول الليبي إلى تونس وفق بيان صادر عن الخارجية التونسية، في إطار ترؤس وفد بلاده إلى الاجتماع التونسي الليبي، لبحث السبل الكفيلة بضمان انسياب حركة التنقل والحركية التجارية على مستوى المعابر الحدودية بين البلدين.وأكد الوزير التونسي بالمناسبة، عزم بلاده على دفع التعاون الثنائي مع الليبيين في كل المجالات، مُشدّدا على الإرادة التي تحدو الجانب التونسي في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وتجاوز كل العقبات التي تحول دون مزيد تطوير التعاون الثنائي.// انتهى //06:19ت م0005