الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم.الملك: رحلة إصلاحية لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنية.ولي العهد: يدعو الحالمين الانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة.خالد الفيصل يستعرض الخطة التشغيلية لمشروع الربط الإلكتروني «وصْل».أمير الرياض يستقبل سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي.أمير نجران يؤكد أهمية الاستثمار في شباب الوطن.تفعيل مشروع القصيم منطقة ذكية ومناقشة مخطط الأراضي القديمة في بريدة.إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بجدة.أمير حائل يدشن منصة الترشح لجائزة «بصمة».الصحة: رصد زيادة في عدد الإصابات.محافظ شقراء يدشن برنامج "المملكة توحيد ووحدة".عون: الوضع المتردي لا يمكن أن يستمر.النووي.. رهان الملالي للبقاء على عرش إيران.كورونا.. 40 مليون مصاب في العالم.الأمن السوداني يطوق الخرطوم.جنيف: تقدمٌ في المحادثات الليبية.// يتبع //06:45ت م0007