وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الذكاء الاصطناعي.. الرؤية والطموح ) : الـسعي الـدؤوب للمملكة الـعربية الـسعودية في سبيل تحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والـذكاء الاصطناعي، يندرج ضمن أسس ومفاهيم وأهداف رؤية المملكة 2030 والـتي تسعى لمواكبة كل متطلبات الـعصر الحديث وتستشرف مستقبل تحدياته وبوادر ريادته.وأضافت ان تفاصيل كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع، التي ألقاها - أيده الله- مفتتحا أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت في الرياض تحت رعاية سموه «حفظه الله» ، تحت شعار «الـذكاء الاصطناعي لخير الـبشرية» ، والـتي قال فيها «أيده الله» : «مرحبا بكم من مدينة الـرياض، من المملكة الـعربية الـسعودية، حيث نسعى لأن نصبح ملتقى رئيسا للعالم... للشرق والـغرب...نحتضن الـذكاء الاصطناعي ونسخر قدراته معا ونطلق إمكاناته لخير الإنسانية جمعاء، لقد أكدنا في قمة العشرين في اليابان العام الفائت على أهمية الذكاء الاصطناعي والـذي أخذ موقعه المحوري في رسم حاضرنا ومستقبلنا، عام 2020 كان عاما استثنائيا لاختبار إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي نشهد فيه تشكل حالة عالمية جديدة تعيد تعريف أساليب حياتنا وأعمالنا وتعلمنا، وهذا يدعونا جميعا للتفكير والعمل بأقصى إمكاناته في سبيل الارتقاء بمجتمعاتنا واقتصاداتنا، في المملكة العربية السعودية نترجم ذلك بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيانات للذكاء الاصطناعي بطموح واضح لأن تغدو المملكة أنموذجا للذكاء الاصطناعي في العالم، أدعو هنا كافة الحالمين والمبدعين والمستثمرين وقادة الـرأي للانضمام لنا في المملكة لنحقق معا هـذا الـطموح ونبني نموذجا رائدا لإطلاق قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء اقتصادات المعرفة والارتقاء بأجيالنا الحاضرة والقادمة، أخذنا في المملكة زمام المبادرة لمعالجة هذه التحديات وتقليص الفجوة في الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، نتطلع في هذه القمة إلى الإعلان عن عدد من المبادرات الهامة مع شركائنا العالميين لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية في هـذا المجال، ختاما، أدعوكم جميعا للعمل بروح التعاون لنرسم معا مستقبل الذكاء الاصطناعي بما يخدم المجتمعات كافة، ويقدم المشاركة على التنافس، ويركز على سبل الاستخدام الموثوق والمسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، خدمة للبشرية» .وختمت :هذه التفاصيل الآنفة والمعاني الطموحة التي تضمنتها كلمة سمو ولي العهد «حفظه الله» تجسد أمامنا واقعا يتجدد وحلما يتحقق وجهودا تثمر ورؤية تزدهر وتعانق عنان السماء// يتبع //06:45ت م0009