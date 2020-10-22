وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( طموح لخير البشرية ) : المستقبل يصنعه الأقوياء أصحاب الرؤى المتقدمة والإرادة الوثابة في رسم ملامح الغد، وما يجب أن يكون عليه تقدم البشرية، وفي هذه المعادلة تؤكد المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ جدارتها على أكثر من صعيد في إدارة مفاتيح التطور، ومن أهم أدواته الذكاء الاصطناعي وآفاق مستقبله الواعد، والذي من أجله تحتضن الرياض – وعلى مدى يومين – أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الأولى برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وما أكد عليه من أهمية ذلك في تحقيق التنمية بالأجيال الحاضرة والقادمة ، ودعوته ، حفظه الله ، كافة الحالمين للانضمام للسعودية لبناء اقتصادات المعرفة ، وتسريع توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لخير الإنسانية جمعاء للارتقاء بمجتمعات واقتصادات العالم.وبينت أن المملكة دائما ما تقرن أقوالها بالأفعال، وتترجم طموحاتها ورؤيتها بالإنجازات فقد واكب القمة المنعقدة ، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي بطموح واضح ، أكد عليه ولي العهد بأن تغدو أنموذجاً في العالم ، وتعزيز روح التعاون والتنافس والاستخدام الموثوق والمسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته خدمةً للبشرية.وختمت:وهكذا بعطائها الإيجابي وإسهاماتها الحضارية ، تواصل المملكة تحقيق استحقاقات دورها العالمي بمبادرات رائدة تعكس تطور مسيرتها التنموية وقيادتها الناجحة لجهود مجموعة العشرين الكبار في الظرف الأهم الذي يمر به العالم وبناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً.// انتهى //06:45ت م0011