الطائف 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم ، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات : الطائف ، والجموم ، والكامل ، وتربة ، وجدة ، وخليص ،ورابغ والعاصمة المقدسة ، والمويه وبحره ورنيه .وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.// انتهى //08:16ت م0012