عام / الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
الخميس 1442/3/5 هـ الموافق 2020/10/22 م واس
الطائف 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم ، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات : الطائف ، والجموم ، والكامل ، وتربة ، وجدة ، وخليص ،ورابغ والعاصمة المقدسة ، والمويه وبحره ورنيه .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
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