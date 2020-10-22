المدينة المنورة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وينبع .وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء .//انتهى//08:17ت م0013