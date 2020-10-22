عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1442/3/5 هـ الموافق 2020/10/22 م واس
المدينة المنورة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وينبع .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء .
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