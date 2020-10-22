جيزان 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأودعت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان " غراس " أمس، إعانات الأيتام المشمولين برعاية الجمعية، وذلك ضمن الإعانات الشهرية لشهر ربيع الأول 1442هـ، أكتوبر 2020، ضمن برامج الجمعية لرعاية أبنائها الأيتام.وأوضح رئيس مجلس إدارة "غراس " العباس بن أحمد الحازمي أن الإعانات شملت 1243 من الأيتام بتكلفة بلغت 248600 ريال وذلك بإيداعها في حساباتهم ضمن دور الجمعية في رعايتهم.وبين أن الإعانات الشهرية المقدمة للأيتام من يناير حتى شهر أكتوبر الحالي بلغت 2,071,400 ريال استفاد منها 10357 يتيمًا ويتيمة، سائلا الله أن يجزل الأجر والثواب لكل من أسهم بكفالة الأيتام ورعايتهم.// انتهى //08:19ت م0014