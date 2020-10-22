إسلام آباد 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف في باكستان اليوم عزم السلطات الباكستانية على إعادة فرض إجراءات الإغلاق مع الارتفاع المستمر في الإصابات اليومية بفيروس كورونا.واهتمت بتأكيد قيادة الجيش الباكستاني عزمها الرد بحزم على أي محاولة لزعزعة استقرار البلاد.وأخبرت صحف إسلام آباد عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين بجروح جراء انفجار عنيف وقع في مجمع سكني بمدينة كراتشي جنوب باكستان.وفي الشأن الاقتصادي تطرقت إلى استمرار ارتفاع مؤشرات الأسهم الباكستانية مع تحسن سعر الروبية مقابل الدولار.وحذرت صحف الخميس من تفشي وباء حمى الضنك في باكستان خلال فصل الخريف الحالي تزامنًا مع أزمة وباء كورونا.أفغانياً تناقلت أنباء مقتل خمسة عشر شخصًا وإصابة آخرين نتيجة تدافع بين آلاف المدنيين تجمعوا بالقرب من القنصلية الباكستانية في مدينة جلال آباد للحصول على تأشيرات الدخول إلى باكستان، في حين أعربت الخارجية الباكستانية عن حزنها في ضحايا الحادث.وأشارت في الشأن الإقليمي إلى إعلان وزارة الدفاع الوطني الصينية إعادة الهند أحد الجنود الصينيين المحتجزين لديها.وتابعت صحف باكستان تطورات النزاع العسكري الجاري بين أذربيجان وأرمينيا، وإعلان الجيش الأذربيجاني إسقاط ثلاث طائرات بدون طيار تابعة للجيش الأرميني في منطقة قرة باغ المتنازع عليها.// انتهى //08:37ت م0016