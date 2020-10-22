بريدة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسكشف التجمع الصحي في منطقة القصيم أن عدد السيدات اللاتي خضعن للتقييم الإلكتروني الأولي للفحص المبكر لسرطان الثدي بلغ 30439 سيدة، وذلك منذ انطلاقة الحملة مطلع أكتوبر الجاري.وأوضح أنه تم وضع عدد من المسارات لتفعيلها بهدف ضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة في الفحص المبكر لسرطان الثدي، كما تم تخصيص إستبيان إلكتروني للتقييم الأولي للفحص المبكر لسرطان الثدي جرى نشره عبر الوسائط الإلكترونية، بالإضافة إلى المعارض التوعوية التي أقيمت خلال الأسبوعين الماضيين في عدد من المواقع التي تشهد حضوراً مجتمعياً.وبين التجمع الصحي أن التقييم الأولي الإلكتروني يُمكن الفريق الطبي المشرف على الحملة من تقييم السيدات حول الأعراض المرتبطة بسرطان الثدي، وذلك حرصاً على تسريع الإجراءات والتواصل معهن مباشرة عبر في حال كان التقييم الأولي يستدعي تسريع تحويلهن إلى مراكز الفحص الخاص بسرطان الثدي بالمنطقة، بالإضافة إلى تزويدهن بالمعلومات التوعوية التي تسهم في الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي.// انتهى //10:01ت م0027