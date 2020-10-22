القاهرة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالقمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة القبرصية نيقوسيا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لبحث سبل مواجهة تهديدات أمن واستقرار حوض البحر المتوسط ودفع آليات التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات.وأبرزت تأكيد الرئيس المصري على أهمية تضافر جهود جميع دول شرق المتوسط لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة واستعادة الاستقرار بها، مشيرًا إلى توافق القادة خلال القمة حول العمل المكثف للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.وأشارت صحف القاهرة إلى تسجيل مصر أمس 178 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة.وسلطت الضوء على تصريحات مبعوثة الأمم المتحدة على ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، عن توصل الأطراف الليبية في جنيف لاتفاق على مواصلة التهدئة على جبهات القتال وخروج القوات الأجنبية وتجنب أي تصعيد عسكري.وأخبرت صحف الخميس أن السلطات السودانية فرضت إجراءات أمنية مشددة أمس في العاصمة الخرطوم وأغلقت الطرق الرابطة بين مدن العاصمة تحسبنا لمظاهرات ذكري "ثورة أكتوبر " من العام 1964 التي أطاحت بالرئيس الأسبق إبراهيم عبود.وعرجت إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس أن بلاده بدأت عملية رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كما تعمل بدأب لدفع السودان للاعتراف بدولة إسرائيل.وأشارت صحف مصر إلى أن روسيا سجلت رقما قياسيا في وفيات كورونا حيث ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 24952 فيما بلغت حصيلة الإصابات مليوناً و447335 إصابة منذ بدء تفشى الوباء.//انتهى//10:10ت م0028