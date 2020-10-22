رام الله 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر أمنيه فلسطينية في رام الله ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عطا زيداني والأسير المحرر صدام تيسير الأسمر وعز الدين فايز رحيمة من بلدة بيت ريما غرب رام الله .وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر مهند جرادات من بلدة بيتونيا وعدي أبو شمة من حي البالوع في البيرة ، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها .// انتهى //10:20ت م0031