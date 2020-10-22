سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين من رام الله والبيرة
الخميس 1442/3/5 هـ الموافق 2020/10/22 م واس
رام الله 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنيه فلسطينية في رام الله ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عطا زيداني والأسير المحرر صدام تيسير الأسمر وعز الدين فايز رحيمة من بلدة بيت ريما غرب رام الله .
وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر مهند جرادات من بلدة بيتونيا وعدي أبو شمة من حي البالوع في البيرة ، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها .
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10:20ت م
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