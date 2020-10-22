الخليل 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين بينهم امرأة من محافظة الخليل.وأفادت مصادر محلية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يحيى صادق جحشن، ومحمد محمود السعدي، ومحمد حلمي عقل، ومحمد صقر البو، وثأر جمال مضية الذي سلم نفسه بعد احتجاز شقيقه سامر من خلال مداهمتها بلدة حلحول شمال الخليل، فيما اعتقلت الشاب صابر إبراهيم النجار من مدينة الخليل.وداهمت قوات الاحتلال أيضًا بلدة اذنا غرب الخليل واعتقلت المواطنة سهير أحمد البطران، زوجة الأسير عمر عيسى اسليمية، بعد أن فتشت منزلها وعبثت بمحتوياته.// انتهى //10:22ت م0032