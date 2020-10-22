مكة المكرمة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن " في مكة المكرمة خدماتها لـ "96000" مستفيد وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 7 عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية.يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:22ت م0033