عام / "96000" مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في مكة المكرمة
الخميس 1442/3/5 هـ الموافق 2020/10/22 م واس
مكة المكرمة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس
قدمت عيادات "تطمن " في مكة المكرمة خدماتها لـ "96000" مستفيد وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 7 عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية.
يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
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10:22ت م
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