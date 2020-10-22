طوكيو 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأغلقت الأسهم اليابانية اليوم تداولاتها على تراجع، إذ هدد صعود الين أرباح المصدرين وسط مخاوف من عدم التوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيز أمريكية مهمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر .وأغلق مؤشر (نيكي) القياسي على انخفاض بنسبة 0.7 في المئة، ليصل عند مستوى 23474.2 نقطة، في حين هبط مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 1.09 في المئة، ليصل إلى مستوى 1619.79 نقطة.// انتهى //10:34ت م0036