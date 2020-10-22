رام الله 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا ، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 6 وفيات و 569 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و562 حالة تعافي ،في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل واستولت على معدات للبناء في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 14 فلسطينيًا من الضفة .وأولت الصحف اهتمامًا بتأكيدات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن 39 أسيرة بمعتقل "الدامون" يعانين أوضاعًا معيشية قاسية للغاية.وأوردت صحف فلسطين أقوال رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، إن القضیة الفلسطينية تظل قضیتنا المركزیة.وتطرقت إلى اقتحام 62 مستوطنًا ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونشرت صحف هذا اليوم توقعات البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 8 % في 2020، تحت تأثير أزمتي جائحة كورونا وتعطل تحويل عائدات المقاصة.وألقت صحف فلسطين الضوء على إعلان المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامزا ، أنها "متفائلة إلى حد ما" بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، وذلك بعد يومين من مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع في جنيف.// انتهى //10:36ت م0037