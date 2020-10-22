نجران 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة و الإرشاد بمنطقة نجران أمس، حملته التوعوية الثانية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك في المساجد والجوامع والمرافق التابعة لفرع الوزارة.وأوضح مدير عام الفرع عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن الحملة جاءت انطلاقاً من حرص الوزارة لسلامة المصلين، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى إبقاء الحذر وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به، وبيان أهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح التوعوية للتعامل مع الفيروس، وحثهم على اتباع الاشتراطات الصحية المتبعة مثل لبس الكمامة ، وإحضار سجادة للاستخدام الشخصي، إضافةً إلى القراءة من المصحف بالأجهزة المحمولة الحديثة، إلى جانب التنويه بأهمية غسل اليدين أو تعقيمها قبل وبعد الدخول إلى المسجد.وأشار إلى مشاركة المترجمين من جمعيات الدعوة والإرشاد بالمنطقة في الحملة لإيصال رسالة الوزارة لشرائح المجتمع كافة من مختلف الجنسيات واللغات وتوزيع المنشورات من خلال طباعة 6000 نشرة بـ 6 لغات مختلفة وهي "العربية، والأوردو، والهندية، والبنغلاديشية، والفلبينية، والإنجليزية"، تحمل التعليمات الإرشادية.// انتهى //11:11ت م0044