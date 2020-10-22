الخرطوم 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم مصرع شاب وإصابة 14 آخرين بجروح خلال تفريق الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع احتجاجات متفرقة شارك فيها المئات أمس، دعا إليها مؤيدون للحكومة الانتقالية للمطالبة بما سموه تصحيح مسار الثورة وتنفيذ أهدافها ونددوا بالأوضاع المعيشية القاسية.وأشارت إلى وصف وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أمس مذكرة التفاهم التي وقعها السودان مع شركة أمريكية بأنه تطور مهم في العلاقات السودانية الأمريكية سيقفز إلى الأمام حينما يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى اتفاق وفدا الجيش الليبي وحكومة الوفاق خلال اجتماعات المسار الأمني المباشرة في جنيف على فتح الطرق والمعابر البرية، التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا، وفتح حركة الملاحةالجوية بين المدن الليبية، لا سيما باتجاه مدينة سبها، العاصمة الإدارية للجنوب.ونقلت عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قوله، إن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية أثناء محاولتهم الهرب من القصف الجوي لطائرات التحالف الدولي في وادي زغيتون بأطراف كركوك.وأخبرت عن مقتل 19 مسلحًا على الأقل من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية خلال معارك عنيفة أمس مع الجيش الصومالي في جنوب البلاد.وركزت صحف الخميس على اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وعرجت صحف السودان على تصريح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أمس أنه لا يوجد حل دبلوماسي في النزاع مع أذربيجان حول إقليم ناغورني قره باغ.//انتهى//11:12ت م0045