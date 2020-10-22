جدة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسرأس معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار عبر الاتصال المرئي أمس، اجتماعاً ضمّ رؤساء البنوك الإنمائية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي.وناقش مسؤولو هذه المؤسسات خلال الاجتماع، التزامهم بتقديم 230 مليار دولار بحلول ديسمبر 2021م ، للتصدي لجائحة كوفيد - 19 .وأكد الدكتور حجار، إلتزام البنك الإسلامي للتنمية ببناء الشراكات ومساعدة البلدان الأقل نمواً على تحقيق الاستدامة المالية والحصول على التمويل الميسر لمواجهة جائحة كورونا .// انتهى //11:36ت م0047