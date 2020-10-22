الطائف 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسقدّم مركز " تأكد " في الطائف خِدْماته لـعدد 38636 مستفيدا ، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن .يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) ، كما أن مراكز " تأكد " توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات ، علماً أن هذه الفحوص تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //11:52ت م0048