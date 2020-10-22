بغداد 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسواصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم ، اهتمامها بالجولة الأوربية التي يقوم بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي شملت فرنسا وألمانيا وبريطانيا, مبرزةً محاور المباحثات التي أجراها مع المسؤولين في هذه الدول ومع رؤساء وممثلي الشركات الكبرى, والتي تركزت حول قضايا التعاون ودعم العراق في مواجهة الإرهاب والأزمة المالية التي يمر بها حاليًا.وعرجت صحف بغداد على الوضع المالي في البلاد، إذ دعت وزارة المالية بالإسراع بإرسال الحكومة مسودة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس النواب, مشيرة إلى أن الحكومة أرسلت إلى مجلس النواب قانون تمويل العجز ومشروع قانون موازنة 2020 فقط.وتناولت إعلان الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط عن توقع ازدياد سكان العراق بحلول عام 2025 إلى 42 مليون نسمة، مبينةً إلى أن عدد السكان في الوقت الحاضر بحدود 39 مليون نسمة, متوقعةً أن تضغط الزيادات السكانية خلال السنوات المقبلة على سوق العمل والخِدْمات التي تقدمها الحكومة.وأبرزت صحف العراق العملية الأمنية التي نفذتها القوات العراقية أمس ، لملاحقة عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك, مؤكدةً نجاحها في تدمير الأنفاق التي تستخدمها عناصر داعش للتنقل والتخفي، وتخزين الأسلحة والمتفجرات.// انتهى //11:54ت م0049