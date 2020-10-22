الرباط 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بالحالة الوبائية بالمغرب، في ظل استمرار تسجيل أرقام مرتفعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد الوفيات.وتناولت تحذيرات خبراء الصحة من الاستهانة بالفيروس، واستمرار ضحاياه خلال فصل الشتاء المقبل، في انتظار لقاح ناجع يقضي على الوباء.وتطرقت صحف الرباط إلى الزيارة التي قام بها أمس للمغرب، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ومباحثاته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لمناقشة مسارات الحوار السياسي الليبي التي تستضيفها المغرب وسبل إنجاحها.وتناقلت تصريحات مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، التي أكدت فيها توصل الأطراف الليبية في جنيف، لاتفاق على مواصلة التهدئة على جبهات القتال وخروج القوات الأجنبية وتجنب أي تصعيد عسكري.وتابعت صحف الخميس تطورات النزاع العسكري الجاري بين أذربيجان وأرمينيا، وإعلان كل طرف تحقيق تقدم ميداني في المعارك بإقليم ناغورنو كاراباخ.وأخبرت عن إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده لشطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وذلك في موقف تاريخي داعم للحكومة السودانية الساعية لطي صفحة عقود من مقاطعة المجتمع الدولي للبلاد.وتحدثت عن احتدام المنافسة بين مرشحي الرئاسة الأميركية دونالد ترامب وجو بايدن، قبل أيام قليلة على موعد الاقتراع، مشيرة إلى أن الرئيس الحالي نزل إلى الميدان في الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية، بينما استعان المرشح الديمقراطي بالرئيس السابق باراك أوباما.وتابعت صحف المغرب وباء كورونا عبر العالم، لافتة إلى أن عدد الإصابات تجاوز 41 مليون إصابة، فيما سجلت الولايات المتحدة 300 ألف وفاة إضافية.// انتهى //11:56ت م0051