الطائف 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عشيرة في الطائف خلال شهر ربيع الأول الجاري، سلسلة من المحاضرات الدعوية، يلقيها راشد بن رمزان الهاجري، في جوامع ومساجد مركز عشيرة بعد صلاة المغرب.وتستهل المحاضرات اليوم بعنوان " أسباب محبة الله للعبد" في الجامع الكبير، ويوم غدٍ يلقي محاضرة بعنوان " شرح حديث .. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى" في مسجد سعيد بن حنس، وبعد غدٍ يلقي محاضرة بعنوان: (خلق الرحمة) في الجامع الكبير.وتأتي هذه المحاضرات ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.// انتهى //11:58ت م0052