المدينة المنورة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واستعقد الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الأحد القادم, محاضرة بعنوان "الوقف .. من الفكرة حتى التأسيس" يلقيها نائب رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة الدكتور عبدالعزيز بن شلوة الشاماني, وذلك عبر منصة البثّ المباشر .ودعت غرفة المدينة المنورة المهتمين وأفراد المجتمع لحضور الفعالية التي تهدف إلى التعريف بالوقف وفضله, وأبوابه, والخطوات الإجرائية لتسجيل الوقف.// انتهى //11:59ت م0053