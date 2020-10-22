الدمام 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 883 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية ومساكن العمالة والتي أسفرت عن ضبط 33 مخالفة عدم التقييد بالتدابير الصحية الوقائية و8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة تكدس في مساكن العمالة.كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 741 موقعاً في مدينة الدمام بمشاركة 444 فرداً من الكوادر بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 5725 طنا من النفايات، وإزالة 3423 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 8810 أفراد من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة.وأكدت أمانة المنطقة الشرقية مواصلة الجولات الرقابية ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة وتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية لسلامة الجميع.//انتهى//12:04ت م0054