الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسرفع الدكتور صالح بن حمد السحيباني، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في منظمة التعاون الإسلامي.وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، عن بالغ اعتزازه بهذا الثقة الغالية، وعدها وساماً يعتز به خدمة للوطن وقيادته الرشيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يكون على قدر ومستوى تطلعات ولاة الأمر في خدمة الوطن وبذل كل ما من شأنه تحقيق الدور الريادي للمملكة في المنظمة، التي تحظى برعاية كريمة واهتمام القيادة الرشيدة، بوصفها الصوت الجامع للدول الإسلامية.وقدّم السحيباني، شكره لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية على ثقته ودعمه، الذي يستوجب منه بذل المزيد من الجهد والإخلاص والعطاء والتفاني لتحقيق الآمال.// انتهى //12:20ت م0055