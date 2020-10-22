تونس 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعة الجدل القائم في تونس حول مشروع قانون لتعديل المشهد الإعلامي في تونس قدمته كتلة ائتلاف الكرامة، الأمر الذي عدته معظم الهياكل الإعلامية تهديدا للمشهد الإعلامي في تونس.وأوردت في السياق، إعراب الرئيس التونسي قيس سعيِّد رفضه للمشروع ونيته الامتناع عن توقيعه في حال تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب>وأبرزت صحف الخميس في شأن آخر، تأكيد وزير الصحة التونسي فوزي المهدي في مؤتمر صحفي، خطورة الوضع الوبائي في تونس ووصفه" بالحَرِج" في ظل تسجيل أرقام قياسية لحالات العدوى.وتطرقت في الشأن الدولي، إلى توجه الأنظار إلى المناظرة الثانية والأخيرة المقررة، اليوم بين المرشح الجمهوري دونالد ترمب والديمقراطي جو بايدن والتي ستجرى في ناشفيل بولاية تنيسي.وأشارت صحف تونس، إلى إعلان النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أنّها وجّهت تهمة "التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية" إلى ستّة أشخاص بقضية المدرّس صامويل باتي الذي قُتل ذبحاً قرب باريس.// انتهى //12:23ت م0056