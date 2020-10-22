المدينة المنورة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واستأهلت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات إلى التصفيات النهائية لـ "تحدّي نيوم للذكاء الاصطناعي"، وذلك ضمن ثلاث جامعات تأهلت إلى المرحلة من بين 39 جامعة شاركت في هذا التحدي.وأوضح المشرف على الفريق المشارك ووكيل كلية الحاسب ونظم المعلومات الدكتور عبدالله الشنقيطي أن مشاركة الجامعة في التحدّي جاءت ضمن "مسار النقل" مقدمه فيه حلاً تقنيًا يعتمد على تقنيات ثلاث التعلّم العميق, وإنترنت الأشياء, والحوسبة السحابية وحوسبة الحواف, مبيناً أن الفريق قدّم مقترح يتمثّل في إيجاد بنية تحتية مرنة تسهم في تحسين خدمات النقل العام من ناحية تقليل استهلاك الطاقة وخفض التكلفة، مع رفع الجودة عن طريق خوارزميات إعادة جدولة المسارات بشكل آلي.وأشار إلى مساهمته في تحسين مواصلات الأفراد، فهو يدعم أيضاً تحسين نقل "الروبوتات المتنقلة" من موقع إلى موقع آخر، وذلك من خلال تحديد أفضل المسارات للعربات ذاتية القيادة والمخصصة لنقل الروبوتات.// انتهى //12:23ت م0057