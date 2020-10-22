الدمام 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسسلمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية اليوم، بمقرها الرئيس بالدمام مفاتيح 10 وحدات سكنية تمثل الدفعة الثامنة من مستفيدي الجمعية الأكثر احتياجاً ، وذلك ضمن برنامج الإسكان التنموي الذي تنفذه وزارة الإسكان .ونوه الأمين العام للجمعية نائب رئيس مجلس الجمعيات بالشرقية سمير العفيصان بالشراكة بين برنامج الإسكان التنموي والجمعية لتسليم المستحقين وحداتهم السكنية، مبيناً أن الجمعية نسقت مع وزارة الإسكان لاختيار المرشحين من الأسر المستفيدة من الجمعية وفق ضوابط الوزارة، ووضعت معايير داخلية للمفاضلة بين الأسر في استحقاق الوحدات شملت عدد أفراد الأسرة والحالة المالية والاجتماعية والصحية وأن لا يزيد عدد أفراد الأسرة عن 8 أفراد ، وركزت في المفاضلة على الأيتام والمطلقات والأرامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن الجمعية سلمت مطلع الأسبوع الماضي 10 وحدات سكنية لمستفيديها بمحافظة النعيرية.// انتهى //13:57ت م0083