نابلس - جنين 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين من محافظتي نابلس وجنين.وأفادت مصادر محلية في المحافظين بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ودهمت الحي الشرقي، واعتقلت الشاب أسامة محمود السعدي بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه، والأسير المحرر ناطق حسام حنتولي، بعد إصابته بالرصاص في الساق.من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال رمزي ناصر الحاج، وعلي ماهر غزال، وخالد نادي عازم، بالقرب من الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.// انتهى //13:57ت م0084