مكة المكرمة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسواصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية الحملات الرقابية المكثفة على المطاعم ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.وأسفرت الحملة عن رصد بعض المخالفات، تمثلت في مخالفة تخزين المواد الغذائية، ومخالفة الشروط الصحية للتجهيز، وتكدس البضائع داخل المطاعم، وسوء تداول المواد الغذائية، وحفظ المواد الأولية، وبيع وتداول مواد غذائية مجهولة المصدر وبطرق غير صحيحة، حيث جرى مصادرة وإتلاف 20 كجم مواد غذائية فاسدة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المطاعم المخالفة.وأكدت البلدية على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفينمن جهة أخرى واصلت بلدية العزيزية الفرعية أعمال رفع مُخلَّفات التشوه البصري من الأراضي بعدة مواقع بنطاق البلدية، وذلك ضمن جهود البلدية لإزالة ظواهر التشوه البصري بمشاركة الإدارة العامة للنظافة.وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أنَّ الفرق الرقابية التابعة للبلدية واصلت أعمال رفع المُخلَّفات من الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، مؤكداً المتابعة المستمرة من مراقبي البلدية للمنطقة، ومنع رمي مُخلَّفات البناء فيها وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، مشيراً إلى رفع 2 طن من المخلفات، التي تُعدّ أحد أبرز عناصر التلوث البصري وذات أولوية في التعامل معها ورفعها.كما قامت البلدية بالتعاون مع الإدارة العامة لشبكات السيول بأعمال الصيانة لدرء مخاطر السيول وذلك ضمن خطتها الدورية؛ للتأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار بالعاصمة المقدسة .// انتهى //13:59ت م0085