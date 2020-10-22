مكة المكرمة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسشرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في أعمال التشجير بميقاتي وادي محرم والسيل الكبير والاستفادة من المياه الرمادية بهدف زيادة الغطاء النباتي،إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية الغطاء الأخضر .وأوضح مدير الإدارة العامة للمشروعات والصيانة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المهندس أسامة الجفال أنه أعمال التشجير تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الإسلامية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشيراً إلى أن المشروع يأتي تزامناً مع بدء عودة العمرة والزيارة تدريجياً .يذكر أن التعاون القائم لإنفاذ المشروع يأتي للاستفادة المثلى من المياه الرمادية للمساجد ولتشجيرها وزيادة الغطاء النباتي حولها، والتعاون في زيادة الوعي المائي والبيئي وتوضيح حجم الضرر الناتج عن الإسراف في استخدام مياه الوضوء، والتعاون في نشر الوعي المجتمعي،فضلاً عن توافق المشاريع البيئية مع متطلبات حماية البيئة وتنميتها والحفاظ على مواردها، والتوعية بأهمية ترشيد المياه والغذاء وتقليل الهدر فيهما.// انتهى //13:59ت م0086