تونس 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسعقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو"، في مقرها بالعاصمة تونس اليوم، ندوة علمية عبر تقنية الفيديو حول "دور المكتبة المدرسية في النظم التربوية والتعليمية بالدول العربية ".وأشار مدير عام المنظمة محمد ولد أعمر في كلمته بهذه المناسبة، إلى أهميّة الدور الذي تؤدّيه المكتبةُ المدرسيةُ في تحقيقِ رسالةِ المؤسّسةِ التعليميةِ وأهدافِها التربويةِ والتعليميةِ والثقافيةِ والاجتماعيةِ من خلال الوظائفِ التي تقومُ بها والخدماتِ التي تُقدّمها للطلبةِ والمعلّمينَ، مؤكدًا أن المكتبة المدرسية تساعدُ المتعلّمينَ على تجويد تعلّمهم وبناء ثقافتِهم بما تًتيحه لهم من فرصِ البحثِ عن المعارفِ والعلومِ وتطوير مهاراتِهم وميولِهم القرائيةِ .ونوّه إلى أنّ "الألكسو" أولت عناية بالمكتبةِ المدرسيةِ وسعتْ إلى تعزيزِ مكانتِها وتطويرِها لتأديةِ وظائفِها في النُظمِ التعليميةِ، وذلكَ ضِمنَ إطارِ عملِها على تجويدِ التعليم وتحسينِ مُخرجاتِه في الدولِ العربية.وناقشت الندوة التي تأتي في إطار الاحتفال باليوم العربي للمكتبة المدرسية سُبل تطوير المكتبة المدرسية، واستحداث جوائز ومسابقات لأفضل التجارب العربية في مجال المكتبة المدرسية، إضافة إلى كيفية العمل على توظيف التكنولوجيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المكتبات المدرسية والتحوّل نحو المكتبات الرقمية.// انتهى //14:04ت م0088