أبوظبي 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1578 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، ووفاتينِ .وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 120.710 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 474 وفاة ، مشيرةً إلى أنها سجّلت 1550 حالة شفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 113.364 حالة .// انتهى //14:05ت م0089