عام / الإمارات تسجل 1578 إصابة جديدة بكورونا
الخميس 1442/3/5 هـ الموافق 2020/10/22 م واس
أبوظبي 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1578 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، ووفاتينِ .
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 120.710 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 474 وفاة ، مشيرةً إلى أنها سجّلت 1550 حالة شفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 113.364 حالة .
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