بريدة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أطلق وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان اليوم بمقر الإمارة حملة التطعيم ضد مرض الأنفلونزا الموسمية.وبين مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة المكلف أيمن الرقيبة أن الحملة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة ، مشيراً إلى الحملة في منطقة القصيم تستهدف تحصين أكثر من 115 ألف شخص .وبين أنه جرى تجهيز جميع القطاعات الصحية بالمنطقة بفرق متخصصة لتنفيذ الحملة ، من خلال المراكز الصحية والمستشفيات يواكبها حزمة من البرامج التوعوية .// انتهى //14:11ت م0090