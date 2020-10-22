بيروت 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسكلف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة بعد حصوله على 65 صوتًا.ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن المديرية العامة في رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون أجرى مشاورات نيابية ملزمة، كما تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعه على نتائجها رسميًا أدت إلى تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.// انتهى //14:11ت م0091