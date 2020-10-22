تونس 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسعقدت الهيئة العربية للطاقة الذرية في مقرها بالعاصمة التونسية اليوم، الاجتماع الحادي عشر للهيئات الرقابية العربية، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الهيئة.وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي استحداث برنامج عربي لتدريب وتأهيل ضباط الوقاية والأمان الإشعاعي.ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ الإستراتيجية العربية للاستخدمات السلمية للطاقة الذرية وضمن الخطة التنفيذية لمشروع تعزيز الأطر التشريعية والرقابية للأنشطة النووية للدول العربية الذي أقره كبار المسؤولين والخبراء العرب.// انتهى //14:15ت م0092