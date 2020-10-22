مكة المكرمة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واستنظم أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع جمعية القلب السعودية يوم الأحد القادم لقاءً عن بعد بعنوان "يداك تستطيع أن تنقذ حياة" تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للإنعاش القلبي والرئوي.وأبان المدير العام للخدمات الاجتماعية بالأمانة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي أن اللقاء يتناول التعريف بالطرق المثلى للإنعاش القلبي والرئوي، والتعامل مع حالات توقف القلب والتنفس.// انتهى //14:16ت م0093