الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا والرحالة المغربي غلام ياسين، اللذين يقومان برحلة على الدراجة الهوائية انطلاقاً من منطقة عسير وصولاً إلى منطقة الرياض تحت شعار "كلنا فداء للوطن".وأشاد سموه بالمبادرة الوطنية الرياضية, التي ترفع الوعي الرياضي والتكاتف.// انتهى //14:17ت م0094