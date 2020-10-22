القدس المحتلة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 81 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات، مشيرة إلى أن المستوطنين من جماعات ما تسمى بـ"الهيكل" طالبوا بطرد دائرة الأوقاف الإسلامية وموظفيها من المسجد الأقصى.// انتهى //14:20ت م0096