جدة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بمقر الأمانة في جدة اليوم، سفير جمهورية فرنسا المعين حديثاً لدى المملكة لوديفيك بوي.وأكد الجانبان الحرصَ على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، مثل الحوار بين الأديان، والثقافات، ومكافحة الإرهاب والتطرف والغلو وظاهرة الإسلاموفوبيا.// انتهى //14:24ت م0097