جيزان 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد بن محمد صايغ بمقر الغرفة اليوم، مدير الجوازات بمنطقة جازان العميد أسامة بن عبد الله أبو ملحة.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين غرفة جازان وجوازات المنطقة، واستعراض الخِدْمات التي تقدمها الغرفة لمجتمع الأعمال وعموم المراجعين وبرامجها في مجال المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشباب ورواد الأعمال بالخِدْمات اللوجستية والتدريبية والاستشارية ودراسات الجدوى اللازمة للمشاريع والفرص الاستثمارية والأنشطة المجتمعية، وتعزيز وتطوير مشاريع التنمية والاستثمار بالمنطقة وترجمة الشراكة الوطنية المستدامة مع القطاع الحكومي بما يخدم نهضة المنطقة واقتصاد المملكة ويحقق رفاهية وتنمية المجتمع وازدهاره.// انتهى //15:31ت م0118