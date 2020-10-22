أبوجا 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسطالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، السلطات الأمنية النيجيرية بضبط النفس خلال التعامل مع الاحتجاجات والعمل باحتراف.وقال الرئيس الغاني رئيس المجموعة الاقتصادية نانا أكوفو أدو، في بيان اليوم: إن "الاحتجاجات التي تشهدها نيجيريا يمكن حلها عبر الحوار"، مشيرًا إلى أنه التقى بنظيره النيجيري، محمد بخاري، الذي عبر له عن حرصه على إيجاد حل لتلك الاحتجاجات، وأنه بدأ العمل في هذا الاتجاه.ونزل الجيش النيجيري إلى شوارع العاصمة أبوجا، على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في جميع أنحاء البلاد؛ لمطالبة السلطات بإلغاء فرقة "سارس" الشرطية الخاصة بمكافحة السرقات.// انتهى //15:34ت م0120