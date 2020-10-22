الدمام 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسدشن معالي رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبد الله الربيش أمس المنصة الخاصة لرصد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ومخالفي الإجراءات الوقائية في برنامج "حماية" لإدارة المخاطر، بمتابعة عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي.وأوضح الدكتور الربيش، أن المنصة جاءت لرصد الحالات الإيجابية أو المخالطة لفيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية، مشيرا الى أن "حماية" هو برنامج لإدارة المخاطر، تم تطوير جانب الصحة والسلامة فيه لرصد حالات العدوى والانتقال الوبائي للأمراض، إضافة إلى رصد مدى الالتزام بالأنظمة الخاصة بالوقاية، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين للأنظمة، بما يحافظ على سلامة بيئة الجامعة والعاملين فيها.وبين أن البلاغات التي تصل الى القائمين على البرنامج يتم التعامل معها بأتمتة كاملة وسرعة في اتخاذ القرار، وبشكل يحفظ السرية والخصوصية للمرضى والمخالطين، وكذلك المبلغين عن مختلف الحالات، منوها بالجهود التي قام بها المختصون في تطوير وتجويد البرنامج.// انتهى //16:08ت م0124